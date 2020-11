Kultúra vymazávania nie je (len) o radikálnej ľavici

To, že sa aj Martin Šimečka venuje téme kultúry vymazávania je dôležitý signál. No, podľa mňa sa problém nedá zjednodušiť len na radikálnu ľavicu (či rôzne formy extrémizmu, alebo morálne paniky na internetoch).

Teória podkovy je mém, ktorý ukazuje, že extrémy sa približujú a podobajú. A regresívna ľavica má väčšie autoritárske tendencie ako stredo-ľavičiari či stredo-pravičiari. Viac prúžkov neznamená viac adidas a nevraživosť vie byť kontraproduktívna. (http://thinkingofutils.com/2017/04/freedom-bathtub-libertarianism/)

Je to dôležité, lebo rôzne prehnané woke reakcie podľa mňa čiastočne vysvetľujú nedávny výrazný neúspech Labouristov a tiež Progresívneho Slovenska. Pripomeňme si, že minulý rok Labour utŕžil najväčšiu prehru od 1935.

Vtedy tiež zarezonovala správa o "prvom otvorenom gay moslimovi - poslancovi na svete" ktorý bol ako poslanec zvolený za *konzervatívcov* a získal daný okrsok pre britských konzervatívcov po 87 rokoch (aj keď neskôr dementoval, že by bol otvorený gay).

Tiež je dôležité pripomenúť si, že Progresívne Slovensko (ktoré som volil ale aj kritizoval) sa občas správalo viac ako agresívne Slovensko aj voči svojim. Napríklad Truban bol na internetoch kritizovaný za citovanie Churchilla. Naopak Piráti v Čechách, vrátane vyjadrení ich predsedu, vyzerajú byť oveľa menej ovplyvnení týmto woke fenoménom.

Súťaživosť profesionálnej manažérskej triedy a regresívna ľavica

Tento fenomén je ale ťažko uchopiteľný. Ide o istú etiketu a estetiku "profesionálnej manažérskej triedy", ktorá zakrýva nevraživú konkurenciu jej príslušníkov medzi sebou. No vo svojej podstate je to dobrá intuícia, ktorá sa zameriava na prevenciu šikany kvôli odlišnosti. Lenže je strategicky veľmi úboho uchopená a nereflektuje na evolučné a meniace sa prostredie a proti-stratégie oponentov.

Nejde ale len o radikálnu ľavicu. Maajid Nawaz má lepší termín - regresívna ľavica, ktorú dáva do kontrastu s progresívnou ľavicou. Ale ani to nestačí. Lebo často majú prehnané reakcie a morálne paniky liberáli či libertariáni a stredo-pravičiari.

Ide najmä o fenomén v tradičných médiách a inštitúciách, ktoré sú pod rastúcim tlakom kvôli internetu a zosieťovanej dobe a rastie tam konkurencia a znižujú sa platy. Takže to priťahuje viac aktivistov s misionárskym zápalom ako ľudí, ktorých trápi objektívnosť a ochrana informačnej ekológie. Aspoň takto to vysvetľuje investor a krypto aktivista Balaji Srinivasan. Napísal som o ňom profil, ktorý on retweetoval.

Kultúrne vojny 2.0 a AI sekty

Potom tu máme kultúrne vojny, ktoré sa znovu rozhoreli od 2012. Teda druhý problém je fragmentácia v internetovej dobe a online názorové kmene, či AI sekty, ktoré sa navzájom polarizujú a snažia sa naverbovať nových členov cez automatizovanú inováciu mémov. Článok The Memetic Tribes and Culture Wars 2.0 identifikoval viac ako tri desiatky takýchto online kmeňov a cituje ho aj nedávna RAND štúdia Whose Story Wins - Rise of Noosphere, Noopolitik and Infromation-Age Statecraft.

Podľa mňa je kľúčom viac rozlišovať - teda pestovať si jemnocit, vhľad, všímavosť a teda mindfulness. Lebo to sa nedá weaponizovať. No nazývanie každého oponenta fašistom či alt-right v snahe vymazať ho vedia oponenti weaponizovať a eskalovať.

Asi je rozdiel medzi rôznymi ľavicovými projektmi aj na Slovensku. JeToTak nebolo Poleblog, a ten nie je Nové Slovo, či Kapitál (asi len ten je "woke"). Lebo podobne ako pri PS-Spolu sa príliš veľa kvalitných ľudí stretlo na malom priestore.

Ľavica bola historicky otvorená k iným názorom a bežným ľuďom

Existuje aj anti-woke ľavica, napríklad Joe Rogan či autorky podcastu Red Scare, či Angela Nagle, či Bret Weinstein, ktorému pár dní pred voľbami facebook zrušil účet. Aj Žižek ako "radikálny ľavičiar" bol už dosť dávno terčom vymazávania od woke ľavice ale aj liberálov.

Časť ľavice je historicky veľmi otvorená k odlišným názorom. Žižek mal spoločné prednášky s J.-P. Dupuyom, ktorý je silno ovplyvnený konzervatívnym mysliteľom Rene Girardom. A Girard s jeho mimetickou teóriou bol zasa mentorom Petra Thiela a inšpiráciou pre jeho prvú vonkajšiu investíciu do Facebooku.

S kamarátom sme pred pár rokmi spravili interview s Dupuyom pre českú A2 a prevzalo to aj slovenské Nové Slovo. Napríklad by ma tešilo, keby Girarda a Thiela či Taleba začal viac riešiť aj Postoj.

Kmeňové mapovanie, šamani a fraktálny lokalizmus

Tiež treba povedať, že u nás je hlavne problém politická korektnosť u konzervatívcov, ktorí sa snažia vymazať termín "rod" a "rodová rovnosť". Možno by im a liberálom mohlo pomôcť pochopenie, že síce drvivá väčšina ľudí vie, či sú muži alebo ženy, ale vo všetkých kultúrach existovali aj ľudia "medzi pohlaviami", rôzni šamani, ktorí vždy mali a majú svoju dôležitú funkciu (ako vnútorní diplomati medzi pohlaviami).

Podobne ako rôzni šamani, lekári, diplomati a kňazi, ktorí boli a sú "vonkajší diplomati" medzi kmeňmi. Len spolu je týchto vnútorných a vonkajších diplomatov v populácii tak 8-10%. A teda drvivá väčšina ľudí nie je veľmi otvorená k novým myšlienkam, ideológiám, kmeňom a spôsobom spolužitia a potrebuje čas a pomalé postupné zmeny.

Snaha zrušiť a očierniť každého, kto nedrží krok s nejakým názorovým kmeňom, či ho neuznáva ako univerzálny, je cesta k väčšej polarizácii a nárastu existenčných rizík. A je to tiež svojim spôsobom rasistické, lebo ide o vyvyšovanie sa nad bežnými ľuďmi a inými lokálnymi subkultúrami.