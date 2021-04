Ako po pandémii predbehnúť Estónsko je otázka za 20 bitcoinov

Rôzne odtiene hesla „Modrá je dobrá“ v tomto svete nestačia. Internet je voči USA, to čo bola kedysi Amerika voči Británii. Môžeme si vybrať.

Prísny otec financií Eduard Heger sa medzičasom stal premiérom. Písal som pred rokom o potrebe rozprúdiť pomoc pre ekonomiku cez štátne garancie https://jakubsimek.blog.sme.sk/c/541920/prisny-otec-financii-eduard-heger.html . Dnes si myslím, že najlepším stimulom je stimulujúca vízia pre Slovensko, ktorá dokáže prilákať digitálnych nomádov a netokratov.

Reagujem na panel ekonómov v Denníku N, ktorí nedávno komentovali návrh fiškálneho stimulu vo výške 2% HDP. Taktiež reagujem na Miklošov komentár Imidž nie je nanič.

Minulý rok o tomto čase som dral klávesnicu so statusmi, že treba okamžite poslať peniaze helikoptérovo priamo ľuďom, napríklad cez operátorov/Alzu a digitálne peniaze (viď everest.org), a obísť tak banky, ktoré vtedy riešili svoj bankový odvod a držali celú ekonomiku ako leverage pri negociáciách.

Po roku si myslím to isté. Ono adresná pomoc znie pekne, ale existuje taký koncept že *bioavailability*. V skratke je rozdiel ak dostane pacient niečo priamo do žily (100% bioavaliability), hlavne keď mu ide o život, a je rozdiel keď sa niečo rok(y) presúva pomalým tráviacim traktom byrokracie.

Chápem potrebe reforiem - easy. Treba preskočiť Estónsko napríklad tým, že vytvoríme kryptoekonomiku a prilákame zahraničných nouveau riche krypto investorov a IT špecialistov. Napríklad cez to, že použijeme krypto riešenia ako everest.org na distribúciu pomoci. Výhodou tohto helikoptérového/krypto riešenia je, že ak si aj polovica ľudí dané prostriedky ušetrí - tak sa im môžu za pár rokov výrazne zhodnotiť v ETH.

Pandémia je pre krajiny to čo bol Google News pre média

Dosť tragicky v odpovediach ekonómov vnímam dva predpoklady - 1) že sa pandémia skončí o pár mesiacov (deja vu z minulého roku) a 2) že ľudia dobehnú odloženú spotrebu. Hm, neviem, napríklad už dlhšie som si nekúpil papierové vydanie novín. Kým v 90-tych rokoch bola papierová verzia NYT core biznis a internetová verzia pekným doplnkom, tak teraz sa situácia otočila - toto platí po covide metaforicky pre x sektorov.

Je to ešte oveľa horšie. Lebo príchod Google News dal do priamej konkurencie všetky periodiká na svete. Tie mali dovtedy regionálne monopoly. Väčšina hráčov pošla. Ostali kolosy ako NYT, WSJ, FT, WaPo... Pointa je, že tento "google moment" teraz postihol národné štáty.

Mali sme regionálne monopoly.. ale pandémia spolu s broadbandom, prácou z domu a kryptoekonomikou nás dala do priamej svetovej konkurencie - o IT talenty. Keď niekto sledoval vojnu Azerbajdžanu s Arménskom mohol vidieť záblesk budúcnosti, keď si všimol drony. V budúcnosti pôjde najmä o IT talenty - ktoré vedia programovať napríklad drony a hackovať drony.

Možno ste si tiež všimli, že Čína začala testovať v apríli 2020 digitálny yuan (programovateľné peniaze ako centralizovanú alternatívu, nie k doláru, ale k decentralizovanému bitcoinu a kryptoekonomike). Vo februári 2022 ho chce rozdávať zahraničným atlétom ako promo.

Celá tá implózia Západu, ktorú sledujeme v priamom prenose je ako sledovať guličku vyhodenú z misky - je iba pár atraktorov, do ktorých môže znovu spadnúť - niečo ako digitálne autoritárstvo Číny, alebo neriadený chaos Venezuely, či riadený chaos Ruska. Alebo kryptoekonomika a decentralizovaný internet ako líder slobodného sveta.

Internet je voči USA, to čo bolo kedysi USA voči Británii. Môžeme si vybrať.

„Modrá je dobrá“ v tomto svete nestačí

Tatranský tiger 1.0 bol super. No "modrá je dobrá" v dnešnom svete nestačí ani náhodou. Je to ako fičať na Windowse 98.

Simon Anholt je sympatický chlapík a prehodili sme pred rokmi pár mailov skrz jeho Good Country projekt. Také Maďarsko vedelo byť v Good Country Indexe pred nami napríklad aj vďaka tomu, že prijíma ročne 20x viac študentov z rozvojových krajín ako Slovensko. Náš najväčší problém práveže je, že robíme všetko hlavne pre imidž a pro forma.

Problém je aj trochu s tým, že reklama a country branding patrí do priemyselnej doby. A teraz tu máme internetovú dobu a attention economy - založenú na tvrdých dátach a algoritmoch. Pozornosť je svojim spôsobom svätá, lebo sa nedá škálovať a zobchodovať. Aj keď sa ju každý snaží hackovať.

Separátny problém s Miklošovou úvahou je ten, že pandémia sa rieši na prvej úrovni simulakra a nie na čisto virtuálnej štvrtej úrovni. Keď nám zomierajú stovky ľudí týždenne, tak zachraňovanie životov je oveľa dôležitejšie než budovanie imidžu. Čo si o nás pomyslia Nemci je málo podstatné, keď imidž EÚ je kvôli pomalej vakcinácii v troskách - ako správne podotýka Dzurindov kolega Bruno Maçães z Martens Centra.

Môžete zaplatiť 100 tisíc eur Simonovi Anholtovi za nejaké rady a prednášku, ale moje dva centy zadarminko sú tieto:

1. Národná banka Slovenska zverejní Bitcoin whitepaper a následne túto info tweetne na @balajis - Balaji Srinivasan takto inšpiroval prednedávnom Estónsko. (Toto platí aj pre samosprávy a hocijaké mesto či dedinu, ktoré chcú vyslať signál, že je priateľské ku kryptoekonomike)

2. Podobne ako Miami ohlásime možnosť šetriť si napríklad v treťom pilieri aj do bitcoinu a etheru, atď. (Znovu tu môže samospráva predbehnúť štát a poskytnúť túto možnosť pre svojich zamestnancov či kontraktorov)

3. Národná banka začne nakupovať aj kryptomeny a inšpirujeme sa Estónskom a Švajčiarskom v tom ako spraviť priateľské prostredie pre krypto ekonomiku. Odporúčam pozrieť sa aj na projekt Everest.org.

Totiž Bitcoin je dnes lídrom slobodného sveta (a nie USA ako v dobe keď bol Mikloš vo vláde). Je dosť možné, že týmto by zaujalo Slovensko svet viac než prípadné rady top country branding experta na svete. A rád sa presvedčím o opaku.

Samozrejme nebolo by od veci prijímať viac študentov z rozvojových krajín ako Maďarsko, teda vyše 20x toľko čo dnes. (Naše ministerstvo školstva by som zrušil/zlúčil s MIRRI - to by možno tiež zarezonovalo vo svete. Ak totiž inštitúcia nemá vlastné školy a nevie zabezpečiť ani po roku pandémie tablety a notebooky, aby sa mohlo dištančne učiť každé dieťa, tak si myslím, že nemusí existovať).

Potom môžeme poslať pár vakcín do rozvojových krajín a očkovať zdravotníkov a učiteľov v krajinách, na ktorých nám záleží - tak to robí India, ktorá má podobne ako Rusko tiež svoju očkovaciu diplomaciu a vlastné vakcíny.

No problém je, že dnes skôr Srbsko bude dodávať vakcíny nám ako naopak. A EÚ v zaočkovanosti predbieha Čile, Turecko... sme aj za viacerými rozvojovými krajinami.

Komunita okolo kryptomien ako bitcoin a ethereum je dôležitou súčasťou svetovej ekonomiky a predstavuje novú postindustriálnu paradigmu – niečo ako „zosieťovaný štát“ – alebo „štát na sieti“. Je ale len jednou z množstva pozitívne a konštruktívne ladených online komunít, ktoré by sme mali pritiahnuť na Slovensko. Viac o prístupe zvanom noopolitika píšem napríklad tu po slovensky, a tu zasa po anglicky.

(Veľa z týchto myšlienok mám od Balaji Srinivasan, odporúčam ho sledovať @balajis. Napísal som aj článok, kde zhŕňam jeho myšlienky, a ktorý on retweetol https://twitter.com/balajis/status/1292973825349410818.)